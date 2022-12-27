У дочери начальника отдела комитета лесного хозяйства Курской области изъяли землю на 1,5 млн рублей

Золотухинский райсуд Курской области прекратил право собственности на пять земельных участков дочери начальника отдела областного комитета лесного хозяйства Александра Муковнина Анны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Также с госпожи Муковниной взыскано около 70 тыс. руб.— эту сумму она получила от обмена одного участка на другой. Земля (стоимостью около 1,5 млн руб.) и деньги обращены в доход государства.

По мнению прокурора, господин Муковнин и члены его семьи приобретали имущество «сверх своих доходов».

Требования прокуратуры удовлетворены частично. Помимо Александра и Анны Муковниных ответчиками по делу выступали Максим и Ирина Муковнины, а также Татьяна Клычева.

Сейчас Золотухинский райсуд рассматривает уголовное дело в отношении Александра Муковнина. Его вместе с Александром Костиным и Сергеем Михайловым обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Олег Мухин

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