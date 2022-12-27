«Ритейл будет вынужден давать скидки»

Fashion-ритейл в России в уходящем году прошел через множество испытаний. Рынок покинули десятки привычных компаний, а спрос снизился вслед за покупательской способностью. Однако российские игроки смогли упрочить свои позиции и заместить часть рынка. Каким образом? И что ждет этот сегмент в 2023 году? Об этом Дарья Надина побеседовала с генеральным директором «Стокманна» в России Геннадием Левкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Стокманна» Фото: Пресс-служба «Стокманна»

— Как изменился рынок за этот год? Как на нем отразился уход крупных западных игроков? И чего было больше для российских компаний от этого — плюсов или минусов?

— Конечно, было больше плюсов. Из-за того, что многие операторы приостановили деятельность или просто отказались от операций в России, освободилось примерно 15-17% рынка fashion. И те, кто продолжил свою деятельность, от этого выиграли. Без сомнения, потребители стали покупать меньше, но спрос все равно остался и перераспределился на тех игроков, которые продолжили операции. В большей степени это коснулось низкого и среднего ценового сегмента. Но даже операторы типа «Стокманна», которые работают в среднем и средневысоком ценовом сегменте, тоже получили свою долю спроса.

— Согласно некоторым оценкам, все ушедшие из России западные бренды зарабатывали около 500 млрд руб. Насколько точна эта цифра? И смогут ли теперь российские игроки заработать эту сумму или все-таки еще меняются предпочтения покупателей?

— На мой взгляд, спрос упал где-то на 10%. И, действительно, 500 млрд — это был совокупный оборот всех игроков, которые либо ушли, либо остановили свою деятельность. Поэтому на долю ритейлеров, которые остались, как минимум 200 млрд распределились, и в целом они получили дополнительные продажи.

— Из-за ухода многих компаний освобождаются площади, причем в интересных локациях. Смогут ли оставшиеся игроки рынка занять все это пространство? Были новости о том, что вы собираетесь занять место в комплексе «Галерея Актер» на Тверской, где до последнего времени располагался H&M. Какие еще интересные площадки остались в городе и кто на них претендует?

— Все освободившиеся локации, как правило, очень хорошо расположены: первые этажи, просматриваемые места, в хороших торговых центрах. Поэтому за локацией, например, H&M идет нешуточная борьба, и мы иногда сталкиваемся с очень неожиданной конкуренцией. Мы рассматриваем не только «Галерею Актер» и уже подписали договор с торговым центром Columbus. Мы рассматриваем в общей сложности порядка 25 локаций ушедших брендов, в основном это локации H&M.

— С какими сложностями ваша компания столкнулась в уходящем году? Как изменились доходы и финансовые показатели?

— Несмотря на то, что продажи в целом выросли, спрос распределился, издержки тоже возросли. С одной стороны, помогал низкий курс доллара и евро, с другой стороны, логистические издержки увеличивались в моменте пятикратно. Если раньше автомобиль из Европы стоил €3,5-4 тыс., то на пике цена доходила до €15 тыс. И она по-прежнему держится в районе €10 тыс., это очень серьезно сказывается на себестоимости. Плюс к этому практически все западные партнеры отказались давать товарные кредиты, поэтому многократно возросли требования к рабочему капиталу. Соответственно, все платят больше процентов, и все это стоит дороже. Кроме того, для нас стало шоком, что бывшая компания Podium Market, ныне ИПК «Атлас», пришла к нам с требованием выплатить 1,7 млрд руб. за достаточно старую сделку.

— Насколько болезненным стал для вас судебный процесс по сделке по продаже магазинов Podium Market?

— В 2017 году от владельца Podium Market Эдуарда Киценко нам поступило предложение рассмотреть возможность выкупа какой-то доли этого бизнеса, поскольку на тот момент Podium Market испытывал сложности по оплате долговых обязательств. Мы сочли возможным купить торговое оборудование и остатки товара, взять в аренду на год бренд с возможностью дальнейшего выкупа или отказа, и заплатили за это105 млн руб. Без сомнения, эта сделка была для нас коммерчески интересна.

Но мы были крайне удивлены, когда конкурсный управляющий ИПК «Атлас», в который переименовался Podium Market, обратился в суд, провел экспертизу, и экспертиза рассчитала стоимость 1,7 млрд руб. С нашей точки зрения, оценка была в высшей степени сделана некорректно, потому что она основывалась на неких предположениях менеджмента о будущих доходах, которые мог бы заработать Podium Market. Эти доходы были совершенно фантастическими, рассчитанными с многократными приростами из года в год на протяжении пяти лет, а так, конечно, оценки никто не делает. Мы по-прежнему считаем, что заплатили абсолютно честную цену.

— Вы ранее анонсировали открытие магазинов одежды под собственной маркой. Как сейчас продвигается процесс, известна ли дата открытия первой точки?

— В данный момент мы отложили эту историю, потому что у нас появилась возможность развивать основной формат в универмаге «Стокманн». В данный момент все наши усилия сконцентрированы на том, чтобы развиваться им, занимая локации ушедших брендов.

— Хотелось бы еще немного спросить про 2023 год. Понятно, что сейчас довольно сложно давать какие-то прогнозы и строить планы на будущее, но если говорить про рядовых потребителей, про бизнес, то какие у вас планы на следующий год? И как, на ваш взгляд, в будущем будут меняться предпочтения покупателей по сравнению с прошедшими годами? Какие тренды вы можете отметить?

— Мы думаем, что особых изменений в потреблении не произойдет, за исключением того, что люди будут живее реагировать на всевозможные скидки и промоакции. Поэтому, по всей видимости, чувствительность к ценам и скидкам в 2023 году обострится. В то же самое время мы не думаем, что произойдет какой-то существенный обвал. Да, рынок, скорее всего, еще немножко просядет, но это уже будут единицы процентов, может быть, 3-5%, но не более того. Основной обвал, как нам кажется, в районе 10%, произошел уже в этом году.

— Вы говорите, что потребители будут живее реагировать на скидки, а готовы ли ритейлеры их предоставлять?

— Ритейлерам некуда деваться. Несмотря на то, что fashion не имеет формального срока годности, как, например, продукты, тем не менее товар тоже устаревает, необходимо распродавать текущие коллекции, чтобы получить рабочий капитал для закупки новых. Без сомнения, ритейл будет вынужден давать скидки.

— В завершение хотелось бы поговорить про будущее российской моды. Сможем ли мы в 2023 году узнать о новых компаниях на fashion-рынке, появятся ли новые русские дизайнеры, учитывая непростую ситуацию, в которой оказался рынок, обещает ли они создать новые бизнесы?

— Злые языки говорят нам о том, что из-за ухода международных брендов уменьшится конкуренция, снизятся требования к качеству продукции, сервиса и в целом всего. На самом деле, с моей точки зрения, это не так. За последние 10 лет в России развилось несколько мощных локальных бизнесов, которые по уровню вполне соответствуют международным брендам по качеству коллекций и сервиса, по требованиям к материалам. Более того, последние три-пять лет в России есть некий тренд на русский дизайн. В 2022-м он практически бумировал, российские дизайнеры получили совершенно уникальный шанс для того, чтобы развиваться еще быстрее, еще интенсивнее. И я думаю, что очень скоро мы увидим пусть не так много компаний, но которые вполне соответствуют лучшим мировым практикам, с поправкой, конечно, на нашу аутентичность.