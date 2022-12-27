В Сочи восстановили водопровод, поврежденный из-за оползня

В Адлерском районе Сочи завершили работы на участке магистрального водовода на улице Ленина, пострадавшем из-за схода оползня. Об этом сообщил ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

Стабилизировать давление и возобновить подачу воды в Адлер, Кудепсту, Хосту, Мацесту, Бытху, микрорайон Светлана, село Раздольное и ЖК «Министерские озера» планируют в течение дня 28 декабря.

Водоснабжение указанных районов было нарушено 26 декабря. Специалисты предприятия предупредили жителей о возможных перебоях на время восстановительных работ в течение двух суток. Ранее крупная авария на водоводе произошла в районе Министерских озер. После происшествия на курорте начали возводить новую систему водоводов для повышения надежности водоснабжения.

Анастасия Донскова

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