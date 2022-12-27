После попытки «Госжилстроя» купить автомобиль за 8,9 млн рублей уволен руководитель компании

Глава ООО «Государственное жилищное строительство», учредителем которого является министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, Дмитрий Маковский освобожден от должности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Господин Маковский был уволен после закупки на поставку автомобиля премиум-класса «Тойота Лэнд Крузер 200» стоимостью 8,9 млн руб. Извещение о проведении аукциона на поставку машины появилось на сайте «Госзакупки» в конце ноября, но после того, как об этом написали СМИ, закупка была отменена. Спустя несколько дней губернатор Роман Бусаргин потребовал провести проверку расходования средств ООО «Госжилстрой». Приоритеты расходования средств госкомпанией он назвал неправильными и предложил их «направить на поддержку наших ребят, участвующих в СВО».

Марина Ковалева