Прибыль превзошла прогнозы

Прибыль российских банков по итогам года может достигнуть 100 млрд руб. несмотря на кризис. Свой прогноз опубликовало Аналитические кредитное рейтинговое агентство. Там отмечают, что к концу 2021-го чистая прибыль банковского сектора достигла 2,4 трлн руб. Но после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине, а Запад ввел против России санкции, показатель ушел в убыток на 1,5 трлн руб. Во втором полугодии финансовые результаты отрасли улучшились, и в третьем квартале прибыль достигла 700 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате по итогам года банки могут избежать убытка, а прибыль составит 100 млрд руб., предполагают в АКРА. В следующем же году при стабильной комиссионной и процентной выручке показатель, согласно прогнозу, достигнет 1 трлн руб. Насколько он реален? Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев отмечает, что пессимизм в отрасли к концу году стал постепенно снижаться:

«Можно уже предварительно говорить, что практически все прогнозы не оправдались. По итогу года качество кредитных портфелей, динамика просрочки и параметров, определяющих в том числе и уровень резервов, которые необходимо было создавать, оказались гораздо лучше, чем ожидали и банкиры, и аналитики. На самом деле, малый, средний бизнес и розница показали гораздо лучшие качество обслуживания, финансовую и платежную дисциплины. То есть портфели не так сильно просели и ухудшились, как можно было бы ожидать раньше, исходя из общего стресса.

Следующий фактор — это, конечно, процентные доходы, которые были поддержаны за счет снижения ключевой ставки. Такое решение позволило снижать расходы на привлечение средств, на фондирование, но при этом размещение и ставки по кредитам с некоторым временным лагом снижались. Это как раз позволило увеличить процентную маржу банкам.

Кроме того, комиссионные доходы тоже оказались несколько лучше, чем многие ожидали. Банковский сектор заработал достаточно неплохо.

Нельзя забывать также про регулятивные послабления, которые тоже сгладили динамику финансового результата. То есть все те меры, которые были приняты для того, чтобы не переоценивать некоторые активы, не показывать убытки от стрессового влияния на них, сказались на результате положительно. В следующем году, если банки смогут поддерживать уровень процентов комиссионных доходов при несущественном ухудшении портфелей, то они выйдут на больший объем прибыли».

В сентябре 2022-го главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф предполагали, что год банковский сектор закончит с убытками, однако уже в следующем выйдет на прибыльность. Однако любые прогнозы на перспективу сейчас довольно туманны, подчеркнул независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Российская банковская система так устроена, что если есть хоть какая-то прибыль у Сбербанка, то весь сектор так же прибылен. Что касается прогнозов на 2023-й, то это абсолютное гадание на кофейной гуще.

Главный риск — это возможная тотальная неопределенность, то есть никто не понимает, какими будут внеэкономические условия. Понятно, что сейчас это просто невозможно предугадать.

Внеэкономические факторы, которые принципиально влияют на прибыль банковской системы, неизвестны совершенно. С другой стороны, в отличие от того, что случилось в 2022 году, уже можно говорить почти уверенно, что возможностей еще как-то существенно санкционно влиять на российский финансовый сектор не осталось. Разве что Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, которые становятся одним из запасных финансовых центров для бизнеса и состоятельных россиян, вдруг резко начнут бояться вторичных санкций. Но любой прогноз прибыли на 2023 год для банковского сектора — это желаемое, которое может не оказаться действительным. А главные риски находятся вне пределов экономики, и поэтому их трудно просчитать».

Между тем в АКРА ожидают, что в следующем году спрос на потребкредиты будет высоким из-за снижения реальных доходов. Однако на этом фоне может увеличиться на 15% и портфель необеспеченных кредитов.

Александр Рассохин