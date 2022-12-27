«Возможно, переходить из Европы в Азию никто не планирует»

Судьба российского футбола должна решиться до 31 декабря. В один из оставшихся до Нового года дней, по сообщению службы коммуникаций РФС, должно состояться голосование исполкома организации по поводу перехода из европейской (UEFA) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Ранее глава РФС Александр Дюков обещал представителям прессы, что все станет ясно 27 декабря. Ждать ли поклонникам футбола революционных решений, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков то ли случайно, то ли намеренно, но точно не первый раз дает нам всем недостоверную информацию. Сначала обещал, что решение примут 27 декабря, и даже объяснил, почему с этим нельзя затягивать, озвучивая конкретные даты:

«Окно возможностей, о котором я говорю, есть у нас, по сути, до 31 декабря. Если мы это делаем не сейчас, а, условно, через неделю, то следующие официальные турниры для сборных команд, в которых мы сможем принять участие, пройдут начиная с 2027 года. То есть вот эта задержка с решением буквально на несколько дней приведет к тому, что мы можем потерять четыре года».

Если верить президенту РФС, то получается, что голосование, которое собирается проводить исполком непосредственно 31 декабря, уже никому нужно не будет. Потому как письмо о переходе должно быть отправлено до этого волшебного числа. К тому же Дюков постоянно подчеркивал, что большинство российских чиновников за переход из Европы в Азию:

«Подавляющее большинство на данный момент поддерживает переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Лучше играть, чем не играть, поэтому давайте мы перейдем в Азию».

Так зачем же тогда огород городить? Что это за попытки вилять и постоянно сдвигать решение? Возможно, потому, что переходить из Европы в Азию никто не планирует. Особенно 31 декабря.

Просто в этот день всем, даже тем, кто всерьез переживает за российский футбол, будет, мягко говоря, не до него, как и самим чиновникам. Так что когда перед Новым годом мы узнаем, что остались без футбола на ближайшие четыре года минимум, то крепко выругаемся, а потом продолжим празднование с друзьями и близкими.

А когда после праздников, примерно к началу февраля, вернемся к этому вопросу, то чиновники, конечно, будут разводить руками и уверять всех, что хотели как лучше. Все происходящее очень напоминает старый советский анекдот про брежневские времена, где ответственные лица раскачивают вагон изнутри и делают вид, что едут. Не говоря уже об эпизоде из фильма «День выборов-2».

31 декабря на российском ТВ покажут много комедий — новогодних и не только, так что просто не забудем еще про одну — голосование исполкома РФС по поводу перехода нашего футбола из Европы в Азию.