«Финансовая система окрепла»

Как финансовый сегмент отреагировал на вызовы 2022 года? Удается ли России справляться с санкционным давлением западных стран? И какие инструменты остались у инвесторов? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с коллегой Константином Максимовым.

— Я предлагаю вспомнить начало 2022 года, когда российская экономика столкнулась с серьезным стрессом — как внутренним, так и внешним. Главный вопрос был в том, сможет ли система его преодолеть. Потому что такого беспрецедентного санкционного давления, наверное, ни одна страна в мире не испытывала, ни один финансовый сектор не переживал.

— Мне кажется, если бы какая-то отдельно взятая страна вдруг столкнулась с аналогичным давлением, банки бы ложились, как Lehman Brothers и другие. Кстати, ведь мы умудрились пройти все это без экстренных мер накачки ликвидностью, в отличие от того, как это проходили, например, Соединенные Штаты или Евросоюз. Все мы прекрасно помним кризис PIGS и так далее. Мы обошлись без этого, у нас не было колоссального падения и эффекта пирамиды и домино.

— Спасибо регулятору.

— Уж если мы говорим про стресс-тест — вот он, пожалуйста.

— Самую главную меру стабилизационную регулятор очень быстро предпринял. Сначала для того, чтобы предотвратить отток средств со счетов банков, была повышена ставка. Деньги, наоборот, стали приплывать в большом количестве на счета финансовых учреждений, что поддержало ликвидность. Наши банки, за что им надо спасибо сказать, очень грамотно растасовали ситуацию с заморозкой активов, потому что были и западные замороженные активы, и у наших клиентов не все было благоприятно и благополучно.

И вот за этот короткий период — три-шесть месяцев — они перестроили всю работу. И, кстати, с валютой Центральный банк стабилизировал все замечательно, даже скорее рынок стабилизировал, потому что у нас гигантский профицит платежного баланса в этом году. И из этой исходной точки, скажем так, банки начали действовать, когда оценили ситуацию. Какие основные меры были предприняты финансовыми организациями, чтобы стабилизировать капитал, соответствовать определенным нормативам?

— Если мы смотрим по рынку, то, наверное, для банков это отказ от выплаты дивидендов, от выплаты по купонам, в целом некоторые приостановки выплат и корректировки доходности.

— Клиенты это понимают наверняка, потому что все в декларации прописано. Квалифицированные клиенты должны понимать, что это не дефолт, а приостановка или уменьшение выплат до лучшего времени.

— Это, кстати, тоже один из гигантских плюсов нашей пусть маленькой, внутренней, но устойчивой системы. Кредитные дефолтные свопы, наверное, отменены для России в принципе. Как это делать, если у вас активы не торгуются?

— Конечно, российские активы не торгуются на Западе.

— Тем не менее все работает. Для некоторых банков SWIFT отключили, и они продолжают работать. А вот понимание, я надеюсь, и к бизнес-среде, и к нашим обычным гражданам придет. Я надеюсь, что будут объяснять, что это не дефолт, не отказ от платежей.

— Это временная приостановка.

— И даже некоторые компании, объявляя фактический отказ от выплаты своих обеспеченных облигаций, отказ от выплаты купонов, все равно избегают дефолта. Может быть, это тоже некоторый прецедент?

— Я все-таки думаю об инвесторах, о том, что им нужна линейка хороших активов.

— Конечно.

— Тем более что субординированные бессрочные облигации ВТБ (perpetuum, как их называли на рынке), например, с высокой доходностью. Банк их разместил еще в 2012 году, и каждый год инвесторы получали 9,5% в валюте. За последние 10 лет они полностью окупили свои вложения. Вот такой инструмент необходим, а я не сомневаюсь, что он снова заработает, люди обязательно пойдут за ним на рынок и будут вкладываться.

— А я думаю, что он будет одним из лидирующих инструментов. Почему? Потому что как только люди поймут, что это лишь приостановка, а не дефолт, куда им еще вкладываться? Золото — не совсем понятный механизм. В облигации и купоны тоже могут не все прийти. А здесь вы один раз вложились и все — perpetuum.

— Облигации федерального займа ты имеешь в виду. У них, в общем-то, уже доходность не очень высокая.

— Здесь действия регулятора сыграли роль — ставка поменялась.

— Ставка — это, кстати, тоже вопрос открытый. ЦБ на последнем заседании указывал, что появились признаки инфляционного давления, но в общем и целом все стабильно. Поэтому надежный инструмент, который будет давать доходность чуть выше, будет востребован на рынке обязательно.

— Вне всяких сомнений.

— Возвращаясь к темпам экономического роста, восстановление в каком-то квартале наверняка произойдет на основе низкой базы. Мы видим, что экономика явно уже выруливает на растущий тренд. И здесь клиентам нужно будет предлагать активы, чтобы наша финансовая система дальше развивалась, делала шаги после серьезного удара, который мы в общем благоприятно перенесли.

— Пережили, скажем так. Все равно есть те, кто остался в плюсе по итогам года, и все равно есть доходность, несмотря на все минусы, с которыми мы столкнулись. Система стала крепче — и это, наверное, главный результат. И банки в этом укреплении сыграли самую существенную роль, мне кажется. Потому что ни экспортеры, ни нефтегазовый сегмент, ни электроэнергетика так, как на Западе, здесь такой стабильности системы не предоставили, а вот банки справились с этим.