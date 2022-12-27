Частичная переориентация

Десятки предприятий в Сибири после начала частичной мобилизации перевели часть мощностей на производство товаров для нужд СВО. На фоне возросшего спроса они начали выпускать балаклавы, спальники, мобильные бани и т.д. Среди частично сменивших профиль компаний — дизайнерское ателье, производители одеял и детской одежды. В большинстве регионов переориентировавшиеся на помощь мобилизованным компании могут рассчитывать только на те же меры господдержки, что и другие субъекты малого и среднего предпринимательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ряд предприятий в Сибири после начала частичной мобилизации стал выпускать балаклавы, спальники, мобильные бани и т.д.

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ Ряд предприятий в Сибири после начала частичной мобилизации стал выпускать балаклавы, спальники, мобильные бани и т.д.

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

Несколько десятков промышленных предприятий в регионах Сибирского федерального округа (СФО) с начала частичной мобилизации, отвечая на высокий спрос, переориентировали часть работы на выпуск продукции для нужд специальной военной операции (СВО). «В 2022 году ряд предприятий легкой промышленности организовал производство продукции, используемой для обеспечения вещевого довольствия мобилизованных граждан»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края. Власти уточнили, что сейчас 17 производителей из Алтайского края выпускают продукцию для их экипировки (утепленные спальные мешки, балаклавы, фуражки, нательное белье, рюкзаки, карематы и др.). Производственные мощности швейных предприятий региона, по данным краевых властей, позволяют при необходимости каждый месяц изготавливать более 7 тыс. спальных мешков, 12 тыс. единиц нательного белья и 170 тыс. шарфов.

В Красноярском крае флисовые куртки, нательное белье, футболки и зимние маскировочные костюмы для экипировки мобилизованных и военнослужащих в зоне СВО начала выпускать компания по пошиву постельного белья «Одеялко» и дизайнерское ателье «Эдито». «При наличии заказов на определенные группы изделий можно провести с другими предприятиями легкой промышленности переговоры по расширению номенклатуры производимой продукции»,— отметили в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Директор ООО «Одеялко» Евгений Ситников рассказал „Ъ-Сибирь“, что в начале мобилизации, на пике спроса, около 80% выпускаемой его предприятием продукции составляли спальники. Сейчас эта доля сократилась до 10–15% и, по его прогнозу, будет снижаться. Дополнительных затрат или найма сотрудников новое производство не потребовало, уточнил господин Ситников. «Была потребность в этом, шли запросы от юридических лиц. Притом что наш стандартный ассортимент (одеяла и подушки) продавался без особого спроса, был застой в закупках. Это чисто экономический вопрос: либо мы шьем продукцию на склад, либо делаем то, что нужно людям сейчас, и выживаем, зарабатываем деньги»,— пояснил он.

«Руководители и работники предприятий воспринимают эту работу как особый, личный вклад в защиту нашей Родины. И потому стараются делать модели, в частности сумок-баулов с необходимым набором вещей для мобилизованных кузбассовцев, максимально удобными»,— сообщили в правительстве Кузбасса. В регионе на выпуск вещей для мобилизованных жителей области были переориентированы 23 кузбасских предприятия. Выпуск шапок и специальных рукавиц для мобилизованных и военнослужащих организовал кемеровский производитель детской трикотажной одежды Crockid («Сибконтекс»). Изготовление балаклав взяли на себя предприниматели Александр Болтенков (специализируется на выпуске детской одежды, школьной формы, униформы) и Дмитрий Семин (выпускает спецодежду, постельное белье). ИП Вячеслав Крашаков переориентировал свое предприятие по производству медицинской одежды (халаты, шапочки, хирургические костюмы, защитные костюм др.) на пошив дождевиков и спальных мешков. Несколько трикотажных фабрик на время взяли на себя пошив тельняшек. Около восьми производителей изготавливали для нужд СВО носилки.

В Новосибирской области в числе компаний, которые взяли на себя производство специализированной одежды и обеспечение быта мобилизованных, в минпромторге назвали ООО «Мобиба». Выпускаемые им мобильные бани раньше предназначались для активных туристов, рыбаков и охотников. К изготовлению спальных мешков в регионе подключили Новосибирский колледж легкой промышленности. Часть компаний привлекли к снабжению расположенного под Новосибирском палаточного лагеря для мобилизованных. Так, ООО «ТМФ» обеспечивает его отопительным оборудованием, Новосибирский завод генераторных установок — электричеством, он также поставляет дизельные генераторы в зону боевых действий. В укомплектовании новосибирского специального батальона «Вега», который экипируется за счет средств предприятий и бюджета региона, задействованы производители тактической одежды ООО «ИС Компани» (Giena Tactics) и бронежилетов — НПП «Филлин». Последний, по данным областного минпромторга, с сентября нарастил мощности в несколько раз.

В большинстве регионов переориентировавшиеся на помощь мобилизованным компании могут рассчитывать только на те же меры господдержки, что и другие субъекты малого и среднего предпринимательства. В качестве исключений можно привести Фонд развития промышленности Кемеровской области. Там разработали программу «Резервы Кузбасса», которая позволяет предоставлять переориентировавшимся предприятиям заем на сумму до 20 млн руб. под 1% годовых сроком до трех лет. В алтайском минпромэнерго отметили, что «мобилизованным» предприятиям доступны те же механизмы поддержки, что и другим, включая льготные кредиты и субсидии.

По данным властей Красноярского края, рассчитывать на госзаказы со стороны Минобороны передовикам мобилизации пока не приходится. «В настоящее время Министерство обороны РФ закупает товары легкой промышленности через Военторг и БТК. Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям тех­условий Министерства обороны РФ и быть включена в реестр продукции, произведенной на территории РФ. Предприятия края соответствие требованиям не подтверждали»,— уточнили в минпромторге, добавив, что производимая в крае продукция может закупаться также, например, «в рамках благотворительных программ».

Дарья Решетникова