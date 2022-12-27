Пассажиропоток «Ласточки» вырос на 30% после продления маршрута до Тольятти

Пассажиропоток «Ласточки» вырос на 30% после продления маршрута из Самары до Тольятти. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 1 октября 2022 года «Ласточка» следует по новому маршруту из Самары до станции Тольятти. В первый тестовый рейс по маршруту Самара – Жигулевское Море «Ласточка» отправилась 11 июня 2021 года, а 1 сентября 2021 года маршрут данного скоростного поезда продлили до станции Жигулевск. Пригородное сообщение между Самарой и Жигулевском не прекратилось после изменения маршрута «Ласточки». С 1 октября 2022 года организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море и обратно, с удобной пересадкой на поезда «Ласточка» на станции Жигулевское Море, расположенной в Комсомольском районе Тольятти.

После запуска «Ласточки» до железнодорожного вокзала Тольятти власти города запустили автобусный маршрут №8 до Нового города, состыкованный с расписанием электропоездов.

По выходным дням «Ласточка» также следует из Самары в Сызрань.

Андрей Сазонов