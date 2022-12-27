В Перми открыли новый корпус гимназии №17

В Перми открылся новый корпус гимназии №17, сообщил в своем официальном telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. В новом корпусе будут обучаться школьники 5-11 классов. Для учащихся новое здание гимназии заработает уже в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый корпус гимназии №17, фото - телеграм-канал губернатора Дмитрия Махонина Фото: Новый корпус гимназии №17, фото - телеграм-канал губернатора Дмитрия Махонина

В корпусе оборудованы кабинеты с цифровыми лабораториями, инженерный инновационный РОББО-класс, центры прототипирования, станки ЧПУ, летательная робототехника, VR-шлемы для уроков астрономии и прочее. У здания образовательного учреждения также обновили школьный двор со спортивной площадкой.

Напомним, что новый корпус гимназии №17 размещается возле существующего здания школы (ул. Ленина, 31). Объект возведен при поддержке нацпроекта «Образование». Здание состоит из двух блоков. Общая площадь нового корпуса – 10,5 тыс. кв. м.