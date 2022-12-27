Жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство сожителя своей матери

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 50-летнего жителя Шарканского района (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в преступлении подозревают ранее судимого за угрозу убийством 27-летнего сына его сожительницы.

По данным следствия, накануне происшествия 25 декабря мужчины вместе употребляли алкоголь. Около 19:00 между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил сожителя матери ножом. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. В настоящее время готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и заключения его под стражу.