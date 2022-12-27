На Кубани в уходящем году количество оправдательных приговоров снизилась более чем вдвое

Судами Краснодарского края в 2022 году было рассмотрено 21,6 тыс. уголовных дел, при этом за год было вынесено 8 оправдательных приговоров, сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Количество оправдательных приговоров снизилось по сравнению с 2021 годом, когда суды оправдали 19 человек.

По данным прокуратуры, из восьми оправдательных приговоров пять вступило в законную силу, по апелляционным представлениям государственных обвинителей отменено два оправдательных приговора с направлением дела на новое судебное рассмотрение, одно кассационное представление находится на рассмотрении. Таким образом, в Краснодарском крае доля оправдательных приговоров, вступивших в законную силу, составляет 0,02% от общего количества рассмотренных уголовных дел.

Основная часть лиц оправдана за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. В 2022 году оправдательные приговоры по резонансным делам не выносились.

Анна Перова, Краснодар