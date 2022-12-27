Написавший заявление в прокуратуру на организацию диабетиков саратовский медик возглавил молпарламент

Сегодня состоялось первое заседание нового состава молодежного парламента при Саратовской облдуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

На первом заседании были избраны председатель молодежного парламента, его заместитель, ответственный секретарь, а также утверждена структура.

По результатам открытого голосования председателем молпарламента избран Никита Смирнов, представляющий СГМУ имени Разумовского.

Господин Смирнов, будучи студентом медвуза, в 2017 году написал жалобу на Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом (СРООИБСД). Студент сообщил в прокуратуру, что деятельность СРООИБСД финансируют иностранные компании. Об этом он якобы прочитал в интернете. По итогам проверки было возбуждено дело по ст. КоАП «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

Впоследствии Никита Смирнов отозвал жалобу, однако производство по административному делу это не остановило. В мае 2018 года Фрунзенский районный суд признал СРООИБСД «иностранным агентом» и оштрафовал на 300 тыс. руб. В конце того же года руководство организации объявило о намерении ее ликвидировать.

Марина Ковалева