Прокуратура обнаружила нарушения в надзорной деятельности Воронежского заповедника

Природоохранная прокуратура внесла представление руководству Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова (подконтролен Минприроды) об устранении нарушений при осуществлении надзорной деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Был выявлен целый ряд нарушений — несоблюдение процедуры назначения административного наказания, нарушения при применении обеспечительных мер, нерешенные вопросы возмещения ущерба природе и другие. «Руководством учреждения приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений»,— заверили в ведомстве.

Какую незаконную хозяйственную деятельность прокуратура выявляла в заказнике «Воронежский» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин