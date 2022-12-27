Бюджет Курганской области на 2023 год утвердили с дефицитом 4,9 млрд рублей

Курганская областная дума окончательно утвердила закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Размер дефицита с первого чтения вырос почти на 2 млрд руб. Главный финансовый документ принят на заседании 27 декабря.

Доходы бюджета Курганской области на 2023 году ко второму чтению выросли на 5,1 млрд руб., до 65,01 млрд. Расходы увеличены на 7 млрд и утверждены в размере 69,9 млрд руб. Дефицит утвержден в размере 4,9 млрд руб. По сравнению с планом на 2022 год доходы регионального бюджета увеличены на 8,2%, расходы – на 5,3%. Сумма дефицита ниже почти на 22%.

Ранее директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин сообщал, что в 2023 году сохранится социальная направленность бюджета. По его словам, главный финансовый документ направлен «на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы региона в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств».