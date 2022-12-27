Кирилла Петрова назначили гендиректором АО «Метрострой Северной Столицы»

Пост генерального директора АО «Местрострой Северной Столицы» с 27 декабря занял Кирилл Петров. Соответствующее решение было принято решением Совета директоров компании.

Господин Петров ранее занимал руководящие посты в АО «Газпромстрой» и АО «Объединение «ИНГЕОКОМ», также принимал участие в строительстве крупных инфраструктурных проектов, среди которых участок Большой Кольцевой линии Московского метрополитена.

В «МССС» новый генеральный директор планирует сосредоточиться на ускорении темпов строительства новых станций метро и формировании задела по проектно-разрешительной документации. Решение об увольнении предыдущего главы АО Владимира Шмидта принималось в Смольном. Администрация города недовольна темпами строительства подземки.

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