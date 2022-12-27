Пираты откликнулись на запрос

«Бэтмен», «Человек-паук» и «Доктор Стрэндж» стали самыми популярными фильмами у российских пиратов. Рейтинг составила компания Group-IB. В десятку попала новая часть боевика «Топ Ган» с Томом Крузом, а также продолжения «Фантастических тварей» и «Мира Юрского периода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Columbia Pictures Фото: Columbia Pictures

Большинство лент из списка не вышли в российский прокат. Несмотря на это, доходы пиратов снижаются, как и количество нелегальных ресурсов, отмечает операционный директор департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Владимир Калугин:

«Основным спонсором пиратства у нас всегда были какие-то "серые" проекты, в частности, онлайн-гемблинг, незаконные онлайн-букмекеры. Для них стоимость российского пользователя, привлеченного на эти платформы, значительно снизилась из-за экономического кризиса, действий наших финансовых регуляторов, которые стали более активно противодействовать незаконному выводу денег на счета этих компаний.

Пиратский сайт — это чаще всего просто какой-то веб-мастер. Деньги, которые он получает от партнерской программы, ему предоставляют так называемые пиратские балансеры. Со многими из них в этом году были проблемы. Кто-то задерживал выплаты, кто-то их урезал. Просто по экономическим причинам стало труднее заниматься такими сайтами.

В этом году мы увидели тренд, что со многими студиями озвучки, которые ассоциируются в первую очередь с пиратской продукцией, стали сотрудничать многие легальные бизнесы. Вместо рекламы очередного казино стала появляться реклама каких-то уважаемых сервисов.

Мы оцениваем текущее положение пиратского рынка как достаточно низкое, и оно, скорее всего, будет падать, но незначительно — не более, чем на 5-7%».

Крупные зарубежные студии перестали работать на российском рынке весной на фоне боевых действий на Украине. И теперь права на фильмы защищать некому, говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. И речь не только о релизах, которые не добрались до официального проката, отмечает он:

«Даже тот контент, который в Россию поставляется легально, присутствует в рамках давно заключенных лицензионных договоров. По этой иностранной библиотеке от крупнейших студий тоже никакая защита не ведется. Зарубежные компании, объявляя бойкот российскому рынку в начале марта этого года, свернули в том числе и всю антипиратскую активность.

Как правило, иностранный контент Disney, Sony и Universal предоставлялся российским игрокам на основании так называемой неисключительной лицензии. То есть вы могли фильмы DC или Marvel видеть во многих сервисах одновременно, ни у кого из них не было эксклюзива. Отсутствие эксклюзивных прав без дополнительных доверенностей не дает права организациям из РФ обращаться в местные суды с требованием блокировки ресурсов, которые нелегально распространяют фильмы и сериалы».

Самые кассовые голливудские фильмы года вышли до 24 февраля. Лента «Анчартед» собрала в российском прокате более 1,5 млрд руб., а «Человек-паук: Нет пути домой» — больше 1 млрд руб.

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