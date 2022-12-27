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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 27 декабря

Яркие кадры вторника

Суд по делу экс-сенатора Арашукова и его отца, ситуация на севере Косово и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков (слева) и бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков на заседании суда

Москва. Экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков (слева) и бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бахамут. Последствия обстрелов города

Бахамут. Последствия обстрелов города

Фото: LIBKOS / AP

Каландия, западный берег реки Иордан. Палестинский протестующий в облаке слезоточивого газа

Каландия, западный берег реки Иордан. Палестинский протестующий в облаке слезоточивого газа

Фото: Reuters / Mohamad Torokman

Косовска-Митровица. Заблокированная дорога в городе, контролируемом частично сербами, а частично — косовскими албанцами

Косовска-Митровица. Заблокированная дорога в городе, контролируемом частично сербами, а частично — косовскими албанцами

Фото: Reuters / Miodrag Draskic

Кейптаун, ЮАР. Прыжок с трамплина в бассейн

Кейптаун, ЮАР. Прыжок с трамплина в бассейн

Фото: Reuters / Esa Alexander

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Москва. Экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков (слева) и бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бахамут. Последствия обстрелов города

Фото: LIBKOS / AP

Каландия, западный берег реки Иордан. Палестинский протестующий в облаке слезоточивого газа

Фото: Reuters / Mohamad Torokman

Косовска-Митровица. Заблокированная дорога в городе, контролируемом частично сербами, а частично — косовскими албанцами

Фото: Reuters / Miodrag Draskic

Кейптаун, ЮАР. Прыжок с трамплина в бассейн

Фото: Reuters / Esa Alexander

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