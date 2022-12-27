Фото дня: 27 декабря

Суд по делу экс-сенатора Арашукова и его отца, ситуация на севере Косово и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва. Экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков (слева) и бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков на заседании суда Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Бахамут. Последствия обстрелов города Фото: LIBKOS / AP Каландия, западный берег реки Иордан. Палестинский протестующий в облаке слезоточивого газа Фото: Reuters / Mohamad Torokman Косовска-Митровица. Заблокированная дорога в городе, контролируемом частично сербами, а частично — косовскими албанцами Фото: Reuters / Miodrag Draskic Кейптаун, ЮАР. Прыжок с трамплина в бассейн Фото: Reuters / Esa Alexander Следующая фотография 1 / 5 Москва. Экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков (слева) и бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков на заседании суда Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Бахамут. Последствия обстрелов города Фото: LIBKOS / AP Каландия, западный берег реки Иордан. Палестинский протестующий в облаке слезоточивого газа Фото: Reuters / Mohamad Torokman Косовска-Митровица. Заблокированная дорога в городе, контролируемом частично сербами, а частично — косовскими албанцами Фото: Reuters / Miodrag Draskic Кейптаун, ЮАР. Прыжок с трамплина в бассейн Фото: Reuters / Esa Alexander