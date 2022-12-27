Аварию на УНПЗ изучат повторно

Кассационная инстанция вернула на новое рассмотрение иск АНК «Башнефть» о взыскании с АК «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) 276 млн руб. ущерба. В 2017 году на установке «Висбрекинг» предприятия «Башнефть — УНПЗ» произошла авария. По мнению «Башнефти», виноват в случившемся подрядчик, который принял на себя обязательства обеспечить качественное выполнение работ и надежную и безаварийную эксплуатацию объекта. Ранее суды двух инстанций отказали «Башнефти» в удовлетворении требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на УНПЗ произошла 29 января 2017 года

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Авария на УНПЗ произошла 29 января 2017 года

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение иск АНК «Башнефть» о взыскании с подрядчика ВНЗМ 275,9 млн руб. причиненного вреда.

Установлено, что в 2016 году «Башнефть» и ВНЗМ заключили договор о выполнении работ по ремонту основных фондов, в том числе, установки «Висбрекинг» филиала «Башнефть — УНПЗ». По всей длине трубопровода установки была выявлена язвенная коррозия, в связи с чем планировалось заменить материалы трубопровода. Как сообщается в материалах дела, 29 января 2017 года на дефектном участке трубопровода установки произошла авария. В результате были повреждены технологическое оборудование и сооружения «Башнефти». Общая сумма ущерба составила 48,5 млн руб. Сумму упущенной выгоды в результате простоя установки компания оценила в 227,4 млн руб..

Научно-производственная фирма «Русская лаборатория», которую «Башнефть» привлекла к определению технических причин аварии, установила, что разгерметизация трубы произошла из-за повреждения отвода на трубопроводе за счет коррозии. Был составлен акт, в котором сообщалось, что причиной стало несоответствие марки стали смонтированного отвода проектной и эксплуатационной документации. С таким выводом согласилась комиссия по расследованию причин аварии, в которую вошли представители Ростехнадзора, сообщил истец.

Установлено, что трубопровод изготовил и смонтировал в 2016 году субподрядчик ВНЗМ — ООО «Строймонтажинжиниринг». По договору подрядчик несет ответственность за результаты выполненных работ субподрядчиком, считают в «Башнефти». «Кроме того, подрядчик принял на себя обязательства обеспечить качественное выполнение работ и надежную и безаварийную эксплуатацию объекта, на котором были выполнены работы. Гарантия выполненных работ составляет 48 месяцев», — сообщили представители нефтяной компании.

В ВНЗМ ранее сообщали «Ъ-Уфа», что были допущены нарушения технологического режима эксплуатации объекта. ВНЗМ впервые уведомили об аварии 8 февраля, когда спорный отвод уже был демонтирован и утерян, а трубопровод отремонтирован.

В феврале текущего года арбитражный суд Башкирии отказал «Башнефти» в удовлетворении требований. Суд не признал надлежащим доказательством акт технического расследования «Русской лаборатории», поскольку «Башнефть» не приглашала ВНЗМ для проведения осмотра, выявленные недостатки подрядчику к устранению не предъявлялись. Проведенная по делу судебная экспертиза пришла к выводу, что одной из причин аварии могло быть нарушение правил эксплуатации трубопровода. В июне апелляционный суд оставил это решение без изменения.

«Башнефть» в кассационной жалобе указала, что суды не учли акт расследования комиссии Ростехнадзора и результаты экспертизы «Русской лаборатории».

Кассация пришла к выводу, что суды двух инстанций не дали правовой оценки отчету о технических причинах аварии, а также составленному на его основе акту комиссии технического расследования. Обжалуемые решения основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права при неполном выяснении фактических обстоятельств, в связи с чем подлежат отмене, говорится в решении. При новом рассмотрении суд должен исследовать все имеющиеся доказательства, рассмотреть вопрос о назначении повторной экспертизы и привлечении к участию в деле Ростехнадзора и «Русской лаборатории».

Представитель ВНЗМ сообщил «Ъ-Уфа», что, по мнению компании, суды первой и апелляционной инстанций пришли к верным выводам. «Дело в данных инстанциях рассматривалось очень внимательно почти четыре года. Мы будем и дальше защищать свои права», — прокомментировали в пресс-службе.

Партнер ProLegals Елена Кравцова считает, что выводы судов нижестоящих инстанций в части отказа в принятии в качестве доказательства заключения эксперта выглядят сомнительно: «При этом суды указывают противоречащие основания для отклонения доказательства. Должны быть проведены повторная или дополнительная экспертизы. Но даже без проведения новой экспертизы есть все основания для выводов в пользу истца, поскольку ответчиком не опровергнуты ни вероятностные выводы, ни представлены доказательства его невиновности».

По мнению управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, высока вероятность того, что суд при повторном рассмотрении удовлетворит иск «Башнефти».

Влада Шипилова