«Ростелеком» разработает виртуальный проездной для городского транспорта в Петербурге

ПАО «Ростелеком» выиграл конкурс на разработку системы электронного контроля оплаты проезда в транспорте. Подрядчик снизил начальную стоимость контракта с 259 млн до 215 млн руб.

Задачей «Ростелекома» по контракту станет проектирование и разработка информационной системы, а также тестирование ПО. Всего предусмотрено 13 этапов работ, датой исполнения указано 25 октября 2024 года. Итоги аукциона, который проводил петербургский «Организатор перевозок», подвели еще 23 декабря.

В Смольном отмечали, что в 2023 году начнется разработка мобильного приложения, при помощи которого можно будет создать виртуальный «Подорожник», купить проездной и оплатить проезд со смартфона.

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