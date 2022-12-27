Мэр Уфы утвердил постановление о комплексном развитии территории в Черниковке

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории жилой застройки площадью в 40,8 тыс. кв. м., ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского и Победы в Калининском районе. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Установлено, что предельный объем жилищного строительства на территории комплексного развития составит 41 тыс. кв. м. Управлению комплексного развития территорий мэрии поручено организовать и провести торги для заключения договора о комплексном развитии территории.

В документе указывается, что сносу подлежат пять аварийных домов на улице Интернациональной и гаражные боксы. На их месте могут быть построены высотки до 25 этажей, размещены подземные гаражи и автостоянки.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет семь лет с момента заключения договора.

Венера Хисамова

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