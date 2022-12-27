120 млн рублей выделят на строительство электростанции в Удмуртии по программе 1704

В 2023 году в Удмуртии начнется строительство газопоршневой электростанции для предприятия «Свет» из Можги. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, для реализации проекта по программе 1704 выделят 120 млн руб.

Как отметил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов, электростанция нужна предприятию для обеспечения работы модернизированного цеха для стеклянной тары, который был запущен в этом году. Объем инвестиций в проект составил более 550 млн руб., а также создано 114 рабочих мест.

Данный проект стал 20 в рамках реализации программы 1704. Суммарный объем инвестиций превысил 17,5 млрд руб. Отмечается, что в рамках программы регион компенсирует затраты на строительство инфраструктуры до участка инвестиционного проекта в счет уменьшения госдолга.