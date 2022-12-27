На Кубани количество преступлений в отношении детей возросло на 6,7%

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2022 года на 6,7% (с 3,2 до 3,4 тыс.) возросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Из указанного количества 56,1% (1,9 тыс.) составляют преступления по ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов), по ст. 158 УК РФ (кража) — 12,9% (445), против половой неприкосновенности — 9,9% (340).

«На 54,5% отмечено снижение числа зарегистрированных убийств несовершеннолетних (с 11 до 5). Из пяти дел три находятся в суде. Как правило, за такие преступления назначаются длительные сроки лишения свободы»,— добавил Сергей Табельский.

Тат Гаспарян

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