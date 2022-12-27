Работу совета непарламентских партий при госсовете Удмуртии возобновят в январе 2023 года

В январе 2023 года планируется собрать совет непарламентских партий при госсовете Удмуртии. Об этом журналистам рассказал председатель республиканского парламента Владимир Невоструев. По его словам, в настоящее время в регионе зарегистрированы отделения 17 партий, не имеющих представительство в заксобрании республики. Им были направлены приглашения войти в совет непарламентских партий. На данный момент желание уже изъявили семь партий.

«Сейчас мы подпишем распоряжение, и в январе соберем совет непарламентских партий. Будем с ними обсуждать работу на 2023 год. У них есть свои предложения, видение и где-то есть разумное зерно, которое тоже надо принимать в работу. Потребность работы с непарламентскими партиями есть, мы с ними плотно взаимодействовали в пятом созыве, рассматривали серьезные вопросы по законотворчеству и бюджету»,— прокомментировал господин Невоструев.

Он также напомнил, что у непарламентских партий есть право раз в год выступить на сессии госсовета. В 2022 году им воспользовалась партия Яблоко, которая внесла предложения по поправкам в проект бюджета региона на 2023 год.

Совет непарламентских партий при госсовете Удмуртии был создан в апреле 2013 года, тогда в него вошли представители 13 партий. Его заседания проводились два раза в год. После 2017 года его деятельность фактически была свернута, заседаний не было.

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