В Казани начали проектировать новую ветку метро в сторону РКБ

В Казани началось проектирование новой ветки метро в сторону РКБ и микрорайона М14. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

«По строящейся ветке наше желание – дойти, в зависимости от финансирования, до агропромышленного парка, в идеале – до «Компрессорного», – отметил господин Метшин, добавив, что проектирование ветки в сторону РКБ будет вестись параллельно.

Напомним, осенью 2022 года в Казани стартовала проходка перегонного тоннеля от станции «Зилант» до станции «Академическая» в рамках первого участка второй линии метро.

"Ъ-Казань"