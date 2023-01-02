Те еще кадры

21 мая, Богородский район. Техник едет на самокате по гоночной трассе "Нижегородское кольцо" в перерыве всероссийских соревнований по дрифтингу
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
25 мая, Чкаловск. Главный конструктор ЦКБ по судам на подводных крыльях Михаил Гаранов наблюдает за спуском "Метеора" на воду
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
30 мая, Нижний Новгород. Тушение пожара исторического деревянного здания на Сенной площади
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
3 июня, Нижний Новгород. Губернатор Глеб Никитин показывает премьер-министру Михаилу Мишустину (слева) проект Ледового Дворца на Стрелке. В центре главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов
Фото:
Коммерсантъ / Роман Яровицын
11 июня, Нижний Новгород. Рабочие, ремонтирующие здание на Рождественской улице, отдыхают в перерыве
Фото:
Коммерсантъ / Роман Яровицын
11 июня, Нижний Новгород. Горожане фотографируются в кремле на фоне Волги
Фото:
Коммерсантъ / Роман Яровицын
21 июня, Нижний Новгород. Работник компании "ТНС-Энерго" обслуживает участок теплотрассы
Фото:
Коммерсантъ / Роман Яровицын
5 июля, Арзамас. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович фотографирует чугунных гусей
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
8 июля, Нижний Новгород. Советник губернатора по культуре Оксана Михеева позирует фотографам во время открытия кинофестиваля "Горький-fest"
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
13 июля, Нижний Новгород. Уличный музыкант играет на отремонтированной клумбе
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
15 июля, Нижний Новгород. Канатоходец во время гала-шоу, посвященного 200-летнему юбилею Нижегородской ярмарки
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
18 июля, Нижний Новгород. Беженцы из Мариуполя Ирина Шемлей и ее сын Валерий разбирают вещи в номере гостиницы "Славянка"
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Коммерсантъ / Роман Яровицын
24 июля, Нижний Новгород. Заплыв через Волгу в рамках продолжения российской серии X-WATERS World Championship 2022