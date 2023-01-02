Те еще кадры

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Чем нижегородцам запомнится 2022 год

«Ъ-Приволжье» весь год следил за происходящим вокруг. Лучшие фотографии — в итоговой галерее.

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20 января, Богородск. Здание районной администрации после сильного снегопада

20 января, Богородск. Здание районной администрации после сильного снегопада

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

4 февраля, Нижний Новгород. Работники МЧС ликвидируют последствия взрыва бытового газа в жилом доме

4 февраля, Нижний Новгород. Работники МЧС ликвидируют последствия взрыва бытового газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

6 марта, Нижний Новгород. Участники акции протеста на Большой Покровской улице с плакатом

6 марта, Нижний Новгород. Участники акции протеста на Большой Покровской улице с плакатом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 марта, Нижний Новгород. Полицейские наблюдают за митингом по случаю годовщины присоединения Крыма

18 марта, Нижний Новгород. Полицейские наблюдают за митингом по случаю годовщины присоединения Крыма

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 марта, Нижний Новгород. Участница ежегодной встречи губернатора с предпринимателями снимает селфи на фоне видеотрансляции выступления

24 марта, Нижний Новгород. Участница ежегодной встречи губернатора с предпринимателями снимает селфи на фоне видеотрансляции выступления

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

6 апреля, Нижний Новгород. Демонтаж здания автостанции с &quot;Сенная&quot; и расчистка места для строительства станции метро. Пассажиры ждут автобуса в Кстово, продолжающего останавливаться рядом со стройкой

6 апреля, Нижний Новгород. Демонтаж здания автостанции с "Сенная" и расчистка места для строительства станции метро. Пассажиры ждут автобуса в Кстово, продолжающего останавливаться рядом со стройкой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

7 апреля, Нижний Новгород. На железнодорожный вокзал прибыл очередной поезд из Таганрога с беженцами из Мариуполя

7 апреля, Нижний Новгород. На железнодорожный вокзал прибыл очередной поезд из Таганрога с беженцами из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

20 апреля, Нижний Новгород. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян осматривает открывшийся в этот день аквапарк торгово-развлекательного центра &quot;Океанис&quot;

20 апреля, Нижний Новгород. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян осматривает открывшийся в этот день аквапарк торгово-развлекательного центра "Океанис"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

22 апреля, Нижний Новгород. Пустой рекламный биллборд на улице Родионова

22 апреля, Нижний Новгород. Пустой рекламный биллборд на улице Родионова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 апреля, Нижний Новгород. Раздача пасхальных куличей в Сормовском парке

24 апреля, Нижний Новгород. Раздача пасхальных куличей в Сормовском парке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

28 апреля, Нижний Новгород. Волонтеры во время музыкально-патриотического марафона ZaРоссию, состоявшегося в Театре Юного Зрителя

28 апреля, Нижний Новгород. Волонтеры во время музыкально-патриотического марафона ZaРоссию, состоявшегося в Театре Юного Зрителя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

9 мая, Нижний Новгород. Участник парада в честь Дня Победы пытается поднять упавший штандарт Карельского фронта

9 мая, Нижний Новгород. Участник парада в честь Дня Победы пытается поднять упавший штандарт Карельского фронта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

21 мая, Богородский район. Техник едет на самокате по гоночной трассе &quot;Нижегородское кольцо&quot; в перерыве всероссийских соревнований по дрифтингу

21 мая, Богородский район. Техник едет на самокате по гоночной трассе "Нижегородское кольцо" в перерыве всероссийских соревнований по дрифтингу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 мая, Чкаловск. Главный конструктор ЦКБ по судам на подводных крыльях Михаил Гаранов наблюдает за спуском &quot;Метеора&quot; на воду

25 мая, Чкаловск. Главный конструктор ЦКБ по судам на подводных крыльях Михаил Гаранов наблюдает за спуском "Метеора" на воду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

30 мая, Нижний Новгород. Тушение пожара исторического деревянного здания на Сенной площади

30 мая, Нижний Новгород. Тушение пожара исторического деревянного здания на Сенной площади

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

3 июня, Нижний Новгород. Губернатор Глеб Никитин показывает премьер-министру Михаилу Мишустину (слева) проект Ледового Дворца на Стрелке. В центре главный тренер хоккейного клуба &quot;Торпедо&quot; Александр Харламов

3 июня, Нижний Новгород. Губернатор Глеб Никитин показывает премьер-министру Михаилу Мишустину (слева) проект Ледового Дворца на Стрелке. В центре главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

11 июня, Нижний Новгород. Рабочие, ремонтирующие здание на Рождественской улице, отдыхают в перерыве

11 июня, Нижний Новгород. Рабочие, ремонтирующие здание на Рождественской улице, отдыхают в перерыве

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

11 июня, Нижний Новгород. Горожане фотографируются в кремле на фоне Волги

11 июня, Нижний Новгород. Горожане фотографируются в кремле на фоне Волги

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

21 июня, Нижний Новгород. Работник компании &quot;ТНС-Энерго&quot; обслуживает участок теплотрассы

21 июня, Нижний Новгород. Работник компании "ТНС-Энерго" обслуживает участок теплотрассы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

5 июля, Арзамас. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович фотографирует чугунных гусей

5 июля, Арзамас. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович фотографирует чугунных гусей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

8 июля, Нижний Новгород. Советник губернатора по культуре Оксана Михеева позирует фотографам во время открытия кинофестиваля &quot;Горький-fest&quot;

8 июля, Нижний Новгород. Советник губернатора по культуре Оксана Михеева позирует фотографам во время открытия кинофестиваля "Горький-fest"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

13 июля, Нижний Новгород. Уличный музыкант играет на отремонтированной клумбе

13 июля, Нижний Новгород. Уличный музыкант играет на отремонтированной клумбе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

15 июля, Нижний Новгород. Канатоходец во время гала-шоу, посвященного 200-летнему юбилею Нижегородской ярмарки

15 июля, Нижний Новгород. Канатоходец во время гала-шоу, посвященного 200-летнему юбилею Нижегородской ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 июля, Нижний Новгород. Беженцы из Мариуполя Ирина Шемлей и ее сын Валерий разбирают вещи в номере гостиницы &quot;Славянка&quot;

18 июля, Нижний Новгород. Беженцы из Мариуполя Ирина Шемлей и ее сын Валерий разбирают вещи в номере гостиницы "Славянка"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 июля, Нижний Новгород. Заплыв через Волгу в рамках продолжения российской серии X-WATERS World Championship 2022

24 июля, Нижний Новгород. Заплыв через Волгу в рамках продолжения российской серии X-WATERS World Championship 2022

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

26 июля, Нижний Новгород. Выставка &quot;Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation&quot; в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств &quot;Арсенал&quot;

26 июля, Нижний Новгород. Выставка "Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation" в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств "Арсенал"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

7 августа, Нижний Новгород. Повар Андрей Сулима во время приготовления самой большой в России порции свекольника в парке Швейцария

7 августа, Нижний Новгород. Повар Андрей Сулима во время приготовления самой большой в России порции свекольника в парке Швейцария

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

14 августа, Нижний Новгород. Актриса Елена Яковлева и режиссер Антон Маслов в перерыве съемок телесериала &quot;Поехавшая&quot;

14 августа, Нижний Новгород. Актриса Елена Яковлева и режиссер Антон Маслов в перерыве съемок телесериала "Поехавшая"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 августа, Спасский район. Пастух загоняет коров скотоводческого хозяйства

18 августа, Спасский район. Пастух загоняет коров скотоводческого хозяйства

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

20 августа, Нижний Новгород. Волонтер дежурит у ограждения во время празднования Дня Города

20 августа, Нижний Новгород. Волонтер дежурит у ограждения во время празднования Дня Города

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

21 августа, Нижний Новгород. Буксир &quot;Крым&quot; проходит под Канавинским мостом во время забега на дистанцию 10 километров Марафона-800

21 августа, Нижний Новгород. Буксир "Крым" проходит под Канавинским мостом во время забега на дистанцию 10 километров Марафона-800

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 августа, Нижний Новгород. Молодой человек переносит девушку через лужу во время сильного ливня

25 августа, Нижний Новгород. Молодой человек переносит девушку через лужу во время сильного ливня

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 августа, Нижний Новгород. Болельщики футбольной команды &quot;Пари Нижний Новгород&quot; во время матча с командой &quot;Динамо&quot; (Москва)

27 августа, Нижний Новгород. Болельщики футбольной команды "Пари Нижний Новгород" во время матча с командой "Динамо" (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

28 августа, Нижний Новгород. Тренер и спортсменка отрабатывают полет во время Первенства России по прыжкам с трамплина на лыжах

28 августа, Нижний Новгород. Тренер и спортсменка отрабатывают полет во время Первенства России по прыжкам с трамплина на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

6 сентября, Нижний Новгород. Рейсовый автобус &quot;ЛиАЗ&quot; врезался в столб на площади Сенной после неудачного поворота

6 сентября, Нижний Новгород. Рейсовый автобус "ЛиАЗ" врезался в столб на площади Сенной после неудачного поворота

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

19 сентября, Саров. Рабочие во время ремонта монастырских зданий

19 сентября, Саров. Рабочие во время ремонта монастырских зданий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

26 сентября, Нижний Новгород. Туристы укрываются от дождя в арке кремлевской стены

26 сентября, Нижний Новгород. Туристы укрываются от дождя в арке кремлевской стены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 сентября, Нижний Новгород. Голосование украинских беженцев в референдуме о присоединении к России

27 сентября, Нижний Новгород. Голосование украинских беженцев в референдуме о присоединении к России

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

5 октября, Дзержинск. Женщины провожают мобилизованных мужей на призывном участке

5 октября, Дзержинск. Женщины провожают мобилизованных мужей на призывном участке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

6 октября, Нижний Новгород. Атлет Сергей Агаджанян сдвинул с места состав метро весом 134 тонны

6 октября, Нижний Новгород. Атлет Сергей Агаджанян сдвинул с места состав метро весом 134 тонны

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

6 октября, Нижний Новгород. Открытие культурно-просветительского центра &quot;Маяк&quot; имени Сахарова госкорпорации &quot;Росатом&quot;

6 октября, Нижний Новгород. Открытие культурно-просветительского центра "Маяк" имени Сахарова госкорпорации "Росатом"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

10 октября, Нижний Новгород. Очистка места для строительства станции метро Сенная

10 октября, Нижний Новгород. Очистка места для строительства станции метро Сенная

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

11 октября, Нижний Новгород. Официанты во время конгресса традиционной игрушки и народных промыслов на Нижегородской ярмарке

11 октября, Нижний Новгород. Официанты во время конгресса традиционной игрушки и народных промыслов на Нижегородской ярмарке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

16 октября, Нижний Новгород. Матч между командами &quot;Пари Нижний Новгород&quot; и &quot;Зенит&quot; (Санкт Петербург)

16 октября, Нижний Новгород. Матч между командами "Пари Нижний Новгород" и "Зенит" (Санкт Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 октября, Нижний Новгород. Заместитель губернатора Егор Поляков распаковывает папку с законом Нижегородской области о бюджете региона на 2023 год

25 октября, Нижний Новгород. Заместитель губернатора Егор Поляков распаковывает папку с законом Нижегородской области о бюджете региона на 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

28 октября, Нижний Новгород. Балерина выходит со сцены в гримерку во время спектакля &quot;Бахчисарайский фонтан&quot; Нижегородского Государственного театра оперы и балета

28 октября, Нижний Новгород. Балерина выходит со сцены в гримерку во время спектакля "Бахчисарайский фонтан" Нижегородского Государственного театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

23 ноября, Нижний Новгород. Запаркованные на улице автомобили после ледяного дождя

23 ноября, Нижний Новгород. Запаркованные на улице автомобили после ледяного дождя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

3 декабря, Нижний Новгород. Рабочий осматривает трамвайные пути во время их замены на улице Коминтерна

3 декабря, Нижний Новгород. Рабочий осматривает трамвайные пути во время их замены на улице Коминтерна

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

9 декабря, Нижний Новгород. Дворник убирает снег перед зданием, в котором расположен музей Горьковского автозавода

9 декабря, Нижний Новгород. Дворник убирает снег перед зданием, в котором расположен музей Горьковского автозавода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 декабря, Нижний Новгород. Курьер службы доставки &quot;Самокат&quot; проходит мимо фирменного магазина &quot;Армия России&quot;

27 декабря, Нижний Новгород. Курьер службы доставки "Самокат" проходит мимо фирменного магазина "Армия России"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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20 января, Богородск. Здание районной администрации после сильного снегопада

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

4 февраля, Нижний Новгород. Работники МЧС ликвидируют последствия взрыва бытового газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

6 марта, Нижний Новгород. Участники акции протеста на Большой Покровской улице с плакатом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 марта, Нижний Новгород. Полицейские наблюдают за митингом по случаю годовщины присоединения Крыма

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 марта, Нижний Новгород. Участница ежегодной встречи губернатора с предпринимателями снимает селфи на фоне видеотрансляции выступления

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

6 апреля, Нижний Новгород. Демонтаж здания автостанции с "Сенная" и расчистка места для строительства станции метро. Пассажиры ждут автобуса в Кстово, продолжающего останавливаться рядом со стройкой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

7 апреля, Нижний Новгород. На железнодорожный вокзал прибыл очередной поезд из Таганрога с беженцами из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

20 апреля, Нижний Новгород. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян осматривает открывшийся в этот день аквапарк торгово-развлекательного центра "Океанис"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

22 апреля, Нижний Новгород. Пустой рекламный биллборд на улице Родионова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 апреля, Нижний Новгород. Раздача пасхальных куличей в Сормовском парке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

28 апреля, Нижний Новгород. Волонтеры во время музыкально-патриотического марафона ZaРоссию, состоявшегося в Театре Юного Зрителя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

9 мая, Нижний Новгород. Участник парада в честь Дня Победы пытается поднять упавший штандарт Карельского фронта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

21 мая, Богородский район. Техник едет на самокате по гоночной трассе "Нижегородское кольцо" в перерыве всероссийских соревнований по дрифтингу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 мая, Чкаловск. Главный конструктор ЦКБ по судам на подводных крыльях Михаил Гаранов наблюдает за спуском "Метеора" на воду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

30 мая, Нижний Новгород. Тушение пожара исторического деревянного здания на Сенной площади

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

3 июня, Нижний Новгород. Губернатор Глеб Никитин показывает премьер-министру Михаилу Мишустину (слева) проект Ледового Дворца на Стрелке. В центре главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

11 июня, Нижний Новгород. Рабочие, ремонтирующие здание на Рождественской улице, отдыхают в перерыве

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

11 июня, Нижний Новгород. Горожане фотографируются в кремле на фоне Волги

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

21 июня, Нижний Новгород. Работник компании "ТНС-Энерго" обслуживает участок теплотрассы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

5 июля, Арзамас. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович фотографирует чугунных гусей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

8 июля, Нижний Новгород. Советник губернатора по культуре Оксана Михеева позирует фотографам во время открытия кинофестиваля "Горький-fest"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

13 июля, Нижний Новгород. Уличный музыкант играет на отремонтированной клумбе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

15 июля, Нижний Новгород. Канатоходец во время гала-шоу, посвященного 200-летнему юбилею Нижегородской ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 июля, Нижний Новгород. Беженцы из Мариуполя Ирина Шемлей и ее сын Валерий разбирают вещи в номере гостиницы "Славянка"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 июля, Нижний Новгород. Заплыв через Волгу в рамках продолжения российской серии X-WATERS World Championship 2022

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

26 июля, Нижний Новгород. Выставка "Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation" в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств "Арсенал"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

7 августа, Нижний Новгород. Повар Андрей Сулима во время приготовления самой большой в России порции свекольника в парке Швейцария

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

14 августа, Нижний Новгород. Актриса Елена Яковлева и режиссер Антон Маслов в перерыве съемок телесериала "Поехавшая"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 августа, Спасский район. Пастух загоняет коров скотоводческого хозяйства

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

20 августа, Нижний Новгород. Волонтер дежурит у ограждения во время празднования Дня Города

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

21 августа, Нижний Новгород. Буксир "Крым" проходит под Канавинским мостом во время забега на дистанцию 10 километров Марафона-800

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 августа, Нижний Новгород. Молодой человек переносит девушку через лужу во время сильного ливня

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 августа, Нижний Новгород. Болельщики футбольной команды "Пари Нижний Новгород" во время матча с командой "Динамо" (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

28 августа, Нижний Новгород. Тренер и спортсменка отрабатывают полет во время Первенства России по прыжкам с трамплина на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

6 сентября, Нижний Новгород. Рейсовый автобус "ЛиАЗ" врезался в столб на площади Сенной после неудачного поворота

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

19 сентября, Саров. Рабочие во время ремонта монастырских зданий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

26 сентября, Нижний Новгород. Туристы укрываются от дождя в арке кремлевской стены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 сентября, Нижний Новгород. Голосование украинских беженцев в референдуме о присоединении к России

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

5 октября, Дзержинск. Женщины провожают мобилизованных мужей на призывном участке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

6 октября, Нижний Новгород. Атлет Сергей Агаджанян сдвинул с места состав метро весом 134 тонны

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

6 октября, Нижний Новгород. Открытие культурно-просветительского центра "Маяк" имени Сахарова госкорпорации "Росатом"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

10 октября, Нижний Новгород. Очистка места для строительства станции метро Сенная

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

11 октября, Нижний Новгород. Официанты во время конгресса традиционной игрушки и народных промыслов на Нижегородской ярмарке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

16 октября, Нижний Новгород. Матч между командами "Пари Нижний Новгород" и "Зенит" (Санкт Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 октября, Нижний Новгород. Заместитель губернатора Егор Поляков распаковывает папку с законом Нижегородской области о бюджете региона на 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

28 октября, Нижний Новгород. Балерина выходит со сцены в гримерку во время спектакля "Бахчисарайский фонтан" Нижегородского Государственного театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

23 ноября, Нижний Новгород. Запаркованные на улице автомобили после ледяного дождя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

3 декабря, Нижний Новгород. Рабочий осматривает трамвайные пути во время их замены на улице Коминтерна

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

9 декабря, Нижний Новгород. Дворник убирает снег перед зданием, в котором расположен музей Горьковского автозавода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 декабря, Нижний Новгород. Курьер службы доставки "Самокат" проходит мимо фирменного магазина "Армия России"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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