Синоптики прогнозируют в Сочи дождь, грозу и ветер

Утром и днем 28 декабря на территории Сочи ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, а в предгорной зоне дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также синоптики предупредили об усилении ветра. Сообщается, что его порывы могут достигать 15–18 м/c.

В связи с этим глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все городские службы в усиленный режим работы. Спасатели также рекомендуют жителям и гостям города не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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