Двух жителей Ейска осудили за нападение на инспектора ДПС

Жителя Ейска и его брата признали виновными в нападении на сотрудника ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ходе заседания было установлено, что 12 апреля 2020 года сотрудники ДПС выявили на автодороге Краснодар — Ейск автомобиль, вилявший по проезжей части. За рулем оказался 37-летний ейчанин Сергей Бардеев. Мужчина проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Злоумышленник заехал во двор жилого дома, расположенного на одной из городских улиц, где нанес несколько ударов сотруднику ДПС, пытавшемуся задержать нарушителя. На помощь нападавшему поспешил его брат Михаил Бардеев, который также находился на месте происшествия. Потерпевшему нанесли несколько ударов в область туловища и головы.

Уголовное дело в отношении братьев возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов). Сергею Бардееву назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3 года и 4 месяца, Михаилу — на 2 года и 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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