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обновлено 15:09

Еще две IT-компании Удмуртии получат 33 млн рублей на развитие проектов

Две IT-компании из Удмуртии получат грант на 33 млн руб. для развития своих проектов в рамках конкурса Фонда содействия инновациям. Об этом в Telegram рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, 25 млн руб. получит ООО «Ирбис Аналитика» на развитие программного комплекса информационной автоматизированной программы «Ирбис». Еще 8 млн руб. направят ООО «БиПиЭм Консалтинг» на разработку системы автоматического обнаружения объектов определенного вида на изображениях с использованием методов машинного обучения.

Напомним, ранее грант на 10 млн руб. выиграла команда IT-специалистов из Удмуртии для разработки фреймворка The AppCore с открытым исходным кодом для платформы Unity.

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