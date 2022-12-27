Ассамблея народов Татарстана получила консультативный статус в ООН

Ассамблее народов Татарстана присвоили консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана, спикер которого Фарид Мухаметшин является председателем совета ассамблеи.

«Для нашей республики и страны в целом открылась новая площадка для взаимодействия с зарубежными коллегами. И мы постараемся сделать все, чтобы быть услышанными»,— приводит слова господина Мухаметшина пресс-служба.

Консультативный статус — это официальное подтверждение отношений между неправительственными организациями и ООН, которое позволяет принимать участие в работе международного органа. Ассамблея народов Татарстана сможет принимать участие в официальных заседаниях, выступать с письменными и устными заявлениями, участвовать во встречах с официальными делегациями правительств, должностными лицами ООН.

Ассамблея народов Татарстана была создана в 1992 году. В ее состав входит 37 национально-культурных автономий республики от разных народов. У ассамблеи есть два филиала и 27 представительств в городах и райцентрах Татарстана.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"