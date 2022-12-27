«Тема свечей и тарелок раскрыта полностью, но этим сложно удивить»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие подарки, в том числе предметы интерьера, можно купить на площадке к Новому году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manner & Matter Фото: Manner & Matter

Manner & Matter позиционирует себя как «первый маркетплейс предметного дизайна, созданного в России». «Платформа представляет лучшую мебель, свет, текстиль, декор, подарки»,— утверждают создатели. Перед Новым годом Manner & Matter решил устроить рождественский маркет, на котором представлено более 100 предметов, созданных российскими дизайнерами специально по случаю. Открыт он до 29 декабря в галерее «Эритаж» на Петровке и на сайте компании.

Я решила изучить ассортимент, чтобы понять, есть ли тут что-то стоящее. Тема разнообразных свечей, тарелок и чашек на маркете раскрыта полностью, но этим — даже в хорошем исполнении — сейчас сложно удивить. Мои фавориты — работы Кустарсоюза. Загадочное существо с красной звездой на макушке и куриными ножками и елка с глазами. Все из дерева и акрила. Как рассказывают об авторах на маркетплейсе: «Кустарсоюз — это союз художников, переосмысляющих символы русской культуры... Каждая фигурка — уникальное исследование, отвечающее на вопрос, что такое русское изобразительное сознание».

На втором месте в моем хит-листе милые неваляшки из керамики от Asiknova Ceramics. Это довольно крупные интерьерные объекты высотой в 20-40 см в зависимости от модели. К Новому году кукол-неваляшек одели в костюмы зайчика, медведя и не то белочки, не то лисички. Но, думаю, поинтереснее варианты есть в регулярной коллекции: там и неваляшка Фрида, «Боуи» со знаменитым гримом Зигги Стардаста на лице. Симпатичные и белые матовые чашки с золотыми ручками от Елены Рыбалкиной, но ценовое образование мне понятно не до конца. 4,2 тыс. руб. за этот продукт, как мне кажется, многовато. И это применимо ко многим товарам Manner & Matter. Причем я люблю хороший фарфор, и стоимость €100 за кружку Richard Ginori с рисунком Джо Понти мне вполне понятна.