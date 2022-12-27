Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об открытии и концепции новой арт-площадки в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AZ ART на Маросейке Фото: AZ ART на Маросейке

Музей АZ, как известно, посвящен художнику Анатолию Звереву и его современникам. Такие интересы изначально двигали создательницами этой частной галереи: коллекционером Натальей Опалевой и арт-директором, консультантом коллекции Полиной Лобачевской. Зверева здесь выставляют, изучают со всех возможных ракурсов, часто делаются выставки и его друзей и современников. Настало время показать ту часть собрания Опалевой, которая включает, по ее словам, несколько сотен работ сегмента современного искусства. Собственно, для этого и открылась прямо перед Новым годом новая площадка на Маросейке AZ ART.

«Пространство называется "AZ ART на Маросейке", оно было выбрано, потому что вторая часть коллекции, которую я приумножаю и которая очень активно пополняется в музее, конечно, собирается с большим азартом. Мне кажется, любой собиратель, любой коллекционер и любая серьезная коллекция — это всегда про азарт, про страсть. Это площадка планируется для работы с современным искусством», — рассказала госпожа Опалева.

Пространство чудесное, камерное. Сводчатый зал на первом этаже исторического здания XVII века, в котором даже располагалось некогда малороссийское посольство. А в начале XVIII здесь появилась школа для боярских детей, которую открыл Иоганн Глюк, житель Немецкой слободы. Служанкой в этом доме пастора была Марта Скавронская, позже ставшая женой Петра I и русской императрицей Екатериной I.

Стать лабораторией совриска дому предстоит весной 2023-го, а пока Наталья Опалева открыла здесь выставку к 85-летию одного из своих любимых авторов — Игоря Шелковского. Скульптура самого Игоря и работы из его коллекции живописца Федора Семенова-Амурского, которого Шелковский открыл и неустанно пропагандирует. Этот практически ровесник XX века был никому фактически на родине неизвестен. Всего две экспозиции при жизни. Шелковскому он пришелся по душе, и он везде устраивал его выставки. Для одной из них сам создал уникальные деревянные рамы к скромным пейзажам средней полосы в исполнении Амурского.