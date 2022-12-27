Прокуратура будет контролировать исполнение «трамвайной» концессии в Краснодара на всех этапах

Органы прокуратуры взяли под надзор исполнения концессионного соглашения по развитию трамвайной сети Краснодаре, и будут сопровождать его на всех этапах, контролируя его выполнение в установленные сроки. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

При этом надзорное ведомство будет контролировать исполнения соглашения всеми его участниками, сообщил начальник управления за соблюдением федерального законодательства крайпрокуратуры Андрей Мостовчук в ходе интернет-конференции.

По данным крайпрокуратуры, всего в крае заключено 39 концессионных соглашений, большинство из которых касаются строительства и модернизации более 1 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры.

Концессия по строительству новых путей в западной части Краснодара реализуется компанией «Синара – ГТР Краснодар». Соответствующе соглашение заключено с властями кубанской столицы и Краснодарского края в сентябре 2022 года. Предполагается, что в до 2026 годах там будет проложено 36 км новых путей. Работы разделены на 4 этапа: строительство трамвайного узла на пересечении ул. Московской, ул. Островского, ул. Красных Зорь и ул. Крайней, строительство новой трамвайной линии от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня», продление линии от «Немецкой деревни» до спорткомплекса «Баскет-Холл» и соединение западной ветки от «Баскет-Холла» с ул. Московской. Также концессионер должен закупить 100 новых низкопольных трамваев. Соглашение заключено на 25 лет, собственником построенных трамвайных путей и приобретенных вагонов будет администрация Краснодара.

Общий объем инвестиций составит около 28 млрд рублей. При этом из них собственные средства инвестора и средства, выделяемые по программе развития городского электротранспорта составят около 12 млрд, оставшееся финансирование привлекается через кредитные институты.

Ранее также сообщалось, что 20 сентября инвестор также направил в мэрию Краснодара еще одну концессионную инициативу — о строительстве двух трамвайных веток в восточной части краевого центра. Речь идет о продлении трамвайной линии в район ул. Восточно-Кругликовской по ул. им. 40-летия Победы и Героев-Разведчиков со строительством Северного трамвайного депо, а также о строительстве линии по улице им. Мачуги. 29 ноября проект концессии был утвержден. По данным «Синары», соглашение может быть подписано в начале 2023 года при отсутствии других заявок на реализацию проекта.

Михаил Волкодав

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