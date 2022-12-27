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«Дебиторку» краснодарского застройщика «Девелопер» продают за 95 млн рублей

Конкурсный управляющий Константин Извеков выставил на торги права требования ООО СК «Девелопер». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Общая стоимость двух лотов составляет 95 млн руб. Самый крупный из них — дебиторская задолженность ООО «Сахарторг» номиналом 97,9 млн руб. Также заявлены требования к Инне Стрельцовой в размере 7,8 млн руб.

Заявки принимаются до 17 марта 2023 года.

В 2021 году Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО СК «Девелопер» банкротом по иску ООО СЗ «ГИК» о признании ООО СК «Девелопер» банкротом. Сумма долга составляла порядка 11 млн руб.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Девелопер» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Его основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества 12 тыс. руб. Учредителем и руководителем компании является Андрей Власов. Чистые активы общества на 2019 год составляли 599 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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