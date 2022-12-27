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Коммерсантъ FM
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FT: создатели NFT в условиях кризиса осваивают новые для себя рынки

Создателям невзаимозаменяемых токенов (NFT) приходится искать новые источники дохода в условиях, когда рынок криптовалют, а за ним и сам рынок продаж NFT заметно просели. Так, создатели самых популярных токенов, связанных с мультяшными героями, начали вкладываться в создание реальных товаров, мультфильмов и книг для детей, пишет Financial Times.

Продажи NFT начали падать с апреля нынешнего года. Если в первом квартале инвесторы потратили на токены более $19 млрд, то после этого среднемесячный объем инвестиций в NFT рухнул на 87%, до $442 млн, по итогам ноября. Кроме того, по данным исследовательской компании Nansen, количество активных покупателей и продавцов NFT сократилось более чем на треть по сравнению с пиковыми значениями января текущего года.

В таких условиях создатели NFT были вынуждены найти новые источники дохода.

Так, компания Doodles недавно наняла в качестве директора по развитию бренда музыканта и продюсера Фаррелла Уильямса. Его музыка будет использована для создания музыкального альбома и мультфильма с персонажами Doodles.

Pudgy Penguins нашла партнеров, которые выпускают мягкие игрушки и детские книги с рассказами о «пухлых пингвинах».

А Knights of Degen решила вовсе отойти от тематики своих NFT и вложила средства в команду по американскому футболу младшей лиги, организацию встреч со знаменитостями, пиво IPA и готовящуюся линейку соусов на основе водки. «Если уровень продаж непредсказуем, непостоянен, а доходы нерегулярны, необходимо придумать способ диверсификации источников дохода»,— цитирует газета сооснователя Knights of Degen и одного из инвесторов криптогруппы WAGMI United Дрю Остина.

Кирилл Сарханянц

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