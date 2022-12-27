Российская винная карта

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как начиналось российское виноделие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Путешествие в мир российских игристых вин сегодня, не французских, не советских даже, а именно российских. Как там у Пушкина: «Да вот в бутылке засмоленной/ Между жарким и бланманже/ Цимлянское несут уже». Это, кстати, одно из первых отечественных вин с веселящими пузырьками.

Известно оно еще с петровских времен и горячо любимо героями войны 1812 года — самим Кутузовым, атаманом Платовым и многими другими. Любимо до той поры, пока вдова Клико не залила Россию шампанским. Тем не менее попыток создать свой напиток, ничем не уступающий французским, российские виноделы не оставили.

Самое яркое имя в их череде принадлежит, конечно же, князю Льву Сергеевичу Голицыну. В своем крымском имении «Новый свет» после получения образования в лучших университетах мира он начал фундаментальные опыты с разными сортами винограда. Одно только то, что он преодолел море недоверия и гору насмешек от своих знакомых по высшему свету, уже заслуживает уважения.

А в 1896 году впервые в российской истории на коронационные торжества императора Николая II было подано не французское шампанское, а игристое Голицына из его крымского имения. Впоследствии это вино получило название «Коронационное». В 1899 году князь выпускает блестящий тираж шампанского в 60 тыс. бутылок. Через год именно эта партия была представлена на юбилейной Всемирной выставке в Париже. Продукцию, которая участвовала в финале, жюри оценивало методом слепого голосования. Каждая бутылка была обернута в фольгу, дабы не видно было, кто производитель. И хотя никто не сомневался, что победитель Франция, вопрос был в том, какой из великих шампанских домов.

Когда сняли фольгу с бутылки-победительницы (за нее проголосовали единогласно), председатель жюри, граф Шандон в гробовой тишине объявил: «"Новый свет", завод князя Голицына». Впоследствии Голицын подарил завод императору Николаю II, и тот вроде выписал даже специалистов из Франции. Однако случилась революция, и здесь начинается история «Советского шампанского». Но это уже совсем другой рассказ.