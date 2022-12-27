В Челябинске победитель торгов передумал покупать недострой за 60 млн рублей

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска признал несостоявшимся аукцион по продаже недостроенного здания офисно-торгового комплекса на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Победитель торгов уклонился от подписания договора купли-продажи. Соответствующий протокол опубликован на сайте мэрии.

Торги по продаже четырехэтажного здания общей площадью 2,27 тыс. кв. м со степенью готовности 10% прошли на прошлой неделе. При начальной цене 3,9 млн руб. объект реализовали за 60 млн. Победителем признали ООО «Вертикаль» (Челябинск). Однако компания уклонилась в установленный срок от подписания договора купли-продажи.

Офисно-торговый комплекс на Братьев Кашириных в 2013 году начало строить ООО «Жилстрой №9», но в 2017 году объект заморозили. В 2020 году завершился срок аренды земельного участка. В мае 2021 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск администрации города и изъял у компании объект незавершенного строительства.