В Татарстане семеро человек обокрали банк на 40 млн рублей благодаря ошибке в приложении — прокуратура

Набережночелнинский горсуд вынес приговор семи местным жителям. Их признали виновным в хищении у одного из банков свыше 40 млн руб. благодаря ошибке в мобильном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Мужчины решили украсть деньги, узнав об ошибке в мобильном приложении, где баланс на дебетовых картах отображался в двойном размере. В итоге, как считает следствие, с мая по август 2019 года мужчины намеренно открывали дебетовые карты с нулевым балансом, после чего переводили туда деньги по приходно-кассовым ордерам и забирали средства в двойном размере.

Вину мужчин признали частичны. Их приговорили к лишению свободы на срок от одного до четырех лет.

"Ъ-Казань"