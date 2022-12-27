Швейцарский производитель часов предъявил красноярской предпринимательнице иск на 50 млн рублей

В арбитражный суд Красноярского края поступил иск швейцарской компании Manufacture et fabrique de montres et chronomtres Ulysse Nardin Le Locle S.A. (Мануфактура и фабрика часов и хронометров Улисс Нардан Ле Локль С.А.). Она требует взыскать с красноярской предпринимательницы Олеси Новиковой 50 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

По информации пресс-службы суда, в иске говорится, что в 2021 году швейцарский производитель задокументировал случай продажи в торговом центре «Фестиваль» в Минусинске часов, которые, по мнению его представителей, «обладают признаками, сходными до степени смешения» с их продукцией. «Истец также сообщил, что не давал разрешение предпринимателю на использование товарного знака, поэтому использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Ulysse Nardin, в данном случае считает незаконным»,– сообщили в пресс-службе.

Заявление поступило в суд 23 декабря, оно принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

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Дарья Решетникова