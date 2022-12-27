Коттеджам добавляют колорита

Спрос на украшение частного дома к Новому году снизился, а цены выросли, рассказали “Ъ FM” декораторы. По их словам, некоторые постоянные клиенты в этом году отменили заказы из-за того, что уехали из страны. Другие решили сэкономить и использовать старые игрушки и композиции. Самые популярные запросы — нарядить елку дома и на улице, украсить крыльцо, дверь и камин, а также повесить световые гирлянды на фасад. Некоторые заказчики просят, чтобы каждая зона дома напоминала о предстоящем празднике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с тем в этом году клиенты выбирают не полноценный проект, а отдельные услуги, рассказала декоратор, основательница студии Ruslanovadesign Елена Русланова: «В этот раз мы фиксируем меньшее число заказов на оформление как частных домов, так и помещений для корпоративных вечеринок. Многие заказчики уехали, многим просто не до того. Люди говорят, что у них нет новогоднего настроения.

Есть и такие варианты, когда у клиентов уже хранятся какие-то коллекции игрушек, вот мы их и используем, добавляя новую цветовую гамму или тему. В этом году вот кролики популярны. Также увеличилось число частичных заказов. Если раньше, скажем, клиенты просили декор дома "под ключ", то сейчас речь идет, в частности, о композиции, елке, праздничных венках. Цена за год на материалы выросла процентов на 30, мне кажется».

Услуги по декору квартир и домов к Новому году появились и на сервисе объявлений «Авито». Продавцы могут, например, привезти елку — чаще всего это пихта Нордмана — и украсить ее белыми, золотыми и черными шарами. Дерево в 2,5 м и работа дизайнера обойдется в 158 тыс. руб. Предприимчивые граждане также предлагают приехать и нарядить елку клиента теми игрушками, что уже есть. Это будет стоить от 1 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Цены же на дизайнерские проекты для частных домов в этом году заметно выросли, отметила декоратор Татьяна Весенняя. Она также рассказала о трендах этого года:

«Несмотря на главный символ 2023 года — водяного кролика — все чаще применяется классическая красно-золотая гамма. Популярны также молочно-бежевые цвета. Что касается игрушек, то это все больше хрусталь, текстиль, бархат, даже шелк уже появляется понемногу, это кисти, и оформление с их помощью и елок, и различных композиций. Корицу можно упомянуть, это уже золотая классика так же, как дольки апельсина и шишки.

Если говорить про цены, то выросли процентов на 15. Это касается и растительного материала — лапника и пихты, которые мы ставим дома. Так что если брать оформление дома "под ключ", с закупкой ели, игрушек и далее по списку, то это минимум 200 тыс. руб.».

Между тем почти 40% граждан готовы потратить на украшения к Новому году не больше 3 тыс. руб. Это данные опроса компаний «Росгосстрах» и Cozy Home. Четверть респондентов собираются выделить на декор до 5 тыс. руб.

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Елена Иванова