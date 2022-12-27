Мухаметшин назвал «мудрым» решение сохранить должность президента Татарстана за Миннихановым

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин считает, что «мудро поступили депутаты», проголосовав за сохранение должности президента республики до окончания действующего срока Рустама Минниханова. «Считаю, что мудро поступили депутаты, поддержав мнение самого нашего населения. На референдума эти же вопросы принимались: первая статья, название президента»,— сказал он на итоговой пресс-конференции в парламенте.

По его словам, депутаты «готовились к этому вопросу. «Мы поддержали федеральный закон. Изменили название президента»,— констатировал спикер, подчеркнув, что «попытки недружественного Запада расколоть субъекты, привлечь внимание к проблемам… не оправдались».

Господин Мухаметшин напомнил, что следующий глава республики уже будет называть не президентом, а «раис». «Думаю, это с пониманием было воспринято и федеральным центром. В это время показывать какое-то недоверие в стране, это сыграло бы только на руку недругам на Западе. Населением республики также, по получаемой мной информации, это было встречено с пониманием»,— заключил спикер.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"