Краснодарский край занял первое место в России по количеству проданных турпакетов в 2022 году

Кубань возглавила рейтинг российских регионов по количеству проданных туров и услуг размещения в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР). На долю Кубани приходится почти половина всех реализованных туров.

По предварительным итогам года лидером по количеству проданных турпакетов в стране стала Кубань (44%). На втором месте располагается Санкт-Петербург (12%). На третьей строчке рейтинга Кавминводы (9%). В исследовании экспертов также отмечается, что Краснодарский край входит в топ-3 регионов по организованному и самостоятельному туристическому потоку. С начала года Кубань посетили около 17 млн путешественников (+3% к прошлому году) Впереди только Мособласть (22 млн) и Москва (22 млн).

Аналитики отмечают, что средний чек на пакетный отдых в России в 2022 году составил 75 тыс. руб. на 1 чел. (учтены и пакеты с перелетом), что на 15% больше, чем в прошлом году. Цены на проживание в отелях южных курортных регионов в среднем по рынку выросли в пределах инфляции, хотя рост стоимости в высоком ценовом сегменте у ряда объектов мог быть на уровне 30% и более.

Дмитрий Нестеренко

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