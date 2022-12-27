Подземный переход около ККБ №2 в Краснодаре начнут строить 3 января

Подземный пешеходный переход около Краевой клинической больницы (ККБ) №2 планируют начать строить 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В настоящий момент на месте будущей стройки идут подготовительные работы: ограждают площадку размещения техники и строительного городка.

«Во время проведения работ вместо шести полос движения по улице Красных Партизан будут открыты только четыре — по две в обоих направлениях. Также будет перенесен пешеходный переход для горожан. Жителей просим отнестись к неудобствам с пониманием»,— рассказала и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Длина перехода составит 35,7 метров. Ширина тоннельной части — 4 метра. Подземный переход оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Завершить работы планируют до мая 2023 года.

В районе нового перехода отремонтируют тротуары, обновят остановочные павильоны и построят парковку на месте снесенного рынка «Михаил».

Альбина Баразгова

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