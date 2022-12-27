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В Ярославле мужчину приговорили к 16 годам колонии за изнасилование падчерицы

Суд в Ярославле приговорил 32-летнего гражданина иностранного государства к 16 годам лишения свободы за совершение изнасилования и иных действий сексуального характера в отношении своей падчерицы. Также он признан виновным в совершении действий сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, совместно со своей 36-летней супругой. Женщина понесет наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского СК.

Установлено, что в марте 2021 года осужденный, будучи пьяным, при своей супруге совершил в отношении 13-летней падчерицы действия сексуального характера. В тот же период времени он бил девочку по лицу, один раз намотал ее волосы на кулак и ударил головой о кровать. В период с марта 2021 года по январь 2022 года мужчина также будучи пьяным не менее трех раз изнасиловал девочку и не менее пяти — совершил в отношении нее действия сексуального характера. Не менее семи раз супруга и мать девочки наблюдала за тем, как отчим приставал к ней, и сама принимала участие.

В СК по Ярославской области рассказали, что в январе 2022 года женщина и мать ребенка после того, как ее избил супруг, обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж один раз попытался изнасиловать ее дочь. Но позже следователи установили все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшая сейчас находится в детском доме. Всего у осужденных шесть детей, и только одна девочка являлась не родной мужчине.

Алла Чижова

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