Жители Ижевска считают худшими подарками предметы одежды и сувениры

13% опрошенных жителей столицы Удмуртии назвали самым неудачным новогодним подарком предметы одежды. Еще 7% респондентов считают плохим презентом сувениры, 6% — косметические средства или парфюмерию. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

В антирейтинг новогодних подарков также вошли кухонные принадлежности. Кроме того, 3% опрошенных ижевчан не рады весам, бенгальским огням, наборам инструментов, конькам, цветам и купонам.

При этом 34% горожан отметили, что никогда не получали плохих подарков на новый год. 11% признались, что самое худшее для них — это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день.

В частности, носки, белье и тапочки чаще вызывают отторжение у мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — у женщин. В целом же тех, кто относится к новогодним подаркам некритично, больше среди представительниц прекрасного пола — 39% против 29%.