Владелец группы компаний «Витус» предстанет перед судом за мошенничество

ГУ МВД России по Пермскому краю окончило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего владельца группы инвестиционных компаний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба главка. Название группы компании полиция не приводит. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о расследовании уголовного дела по фактам мошенничества в ГК «Витус». Пермские СМИ писали, что по делу проходил бывший член совета директоров ПАО «Волга-Капитал» (совладелец ГК «Витус») 48-летний Дмитрий Попов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в ходе следствия установлено, что обвиняемый в 2016 году приобрел группу компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В нее входили ООО «ИК Витус», ООО «Витус-Инвестиции» и ООО «Витус-Профит» («Профит Плюс»). Путем обмана и злоупотребления доверием гендиректора общества с ограниченной ответственностью, входящего в состав группы компаний, бизнесмен получил необеспеченные займы бездокументарными ценными бумагами и денежными средствами на общую сумму в размере 504 млн руб. Фигурант обещал возвратить активы в установленные договорами сроки, однако свои обязательства не выполнил и не намеревался их выполнять. Похищенные активы ранее были сформированы за счет внесенных в группу компаний по договорам займов 323 гражданами. Полученные активы злоумышленник использовал на личные цели, внеся часть из них в уставный капитал коммерческого банка на территории Москвы, в котором являлся одним из владельцев, погасил ранее взятые обязательства перед кредиторами.

В результате хищения активов организации заемщики не смогли выполнить свои обязательства по возврату акций гражданам, в связи с чем в отношении компаний была введена процедура банкротства. Потерпевшие, внесшие ценные бумаги, признаны по уголовному делу гражданскими истцами на сумму неисполненных перед ними обязательств.

Следователи установили принадлежащее обвиняемому недвижимое имущество на сумму 70 млн руб., ценные бумаги на сумму более 500 млн руб. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде денежного залога. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Напомним, группа «Витус» объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. Исторически первое юрлицо — ООО «Инвестиционная компания „Витус“» — было старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Прикамье и работало с 1992 года. Выручка в 2017 году — 543 млн руб., чистая прибыль — 65 млн руб. В июле 2018 года Центробанк отозвал у инвестиционной компании лицензию за операции по манипулированию рынком. После отзыва лицензии клиенты группы стали предъявлять претензии о возврате переданных акций, в частности — к стопроцентной дочке инвестиционной компании, ООО «Витус Инвестиции».

В результате ряд клиентов обратились в Центробанк и ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой провести проверочные мероприятия. Помимо фактов причинения имущественного ущерба они указывали, что у ООО «Витус Инвестиции» вообще не было лицензии на работу на рынке ценных бумаг. При этом люди не понимали, что заключают договор с таким юрлицом, полагая, что работают с проверенной годами компанией.