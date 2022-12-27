Экзоскелет и велоэргометр для реабилитации пациентов после травм поступили в ГКБ №1 в Ижевске

В Городской клинической больнице №1 в столице Удмуртии появился экзоскелет, велоэргометр и мульти-тренажер для восстановления пациентов после травм и осложнений, связанных с болезнями центральной нервной системы. Как сообщила в Telegram вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, оборудование поступило в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org, Эльвира Пинчук Фото: telegram.org, Эльвира Пинчук

Экзоскелет удерживает пациента с двигательными нарушениями в вертикальном положении и учит шагать заново. На велоэргометре реабилитологи проводят процедуры активно-пассивной механотерапии, а мульти-тренажер обеспечивает терапию пациентов с помощью 12 видов спортивных нагрузок.

Новое оборудование установлено в кабинете кинезотерапии. Техника позволит увеличить число пациентов, прошедших реабилитацию.