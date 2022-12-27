Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экзоскелет и велоэргометр для реабилитации пациентов после травм поступили в ГКБ №1 в Ижевске

В Городской клинической больнице №1 в столице Удмуртии появился экзоскелет, велоэргометр и мульти-тренажер для восстановления пациентов после травм и осложнений, связанных с болезнями центральной нервной системы. Как сообщила в Telegram вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, оборудование поступило в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Фото: telegram.org, Эльвира Пинчук

Фото: telegram.org, Эльвира Пинчук

Экзоскелет удерживает пациента с двигательными нарушениями в вертикальном положении и учит шагать заново. На велоэргометре реабилитологи проводят процедуры активно-пассивной механотерапии, а мульти-тренажер обеспечивает терапию пациентов с помощью 12 видов спортивных нагрузок.

Новое оборудование установлено в кабинете кинезотерапии. Техника позволит увеличить число пациентов, прошедших реабилитацию.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...