В Краснодарском крае за год выделили 3,5 млрд рублей на приобретение квартир для сирот

На Кубани в 2022 году выделили 3,5 млрд руб. на приобретение 1,2 тыс. квартир для детей-сирот. Об этом заявил во время онлайн-пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«С учетом предложений прокуратуры края органами власти выделено на треть больше денежных средств, чем годом ранее. В некоторых районах края за счет экономии средств были закуплены дополнительные жилплощади для сирот, что позволило выполнить план этого года на 110%, но работы в этом направлении еще много»,— рассказал Сергей Табельский.

Тат Гаспарян

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