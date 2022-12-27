Проект реконструкции нижегородского ТЮЗа может подорожать до 40 млн рублей

Стоимость проекта реконструкции нижегородского театра юного зрителя (ТЮЗ) предварительно оценивается в 40,2 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2019 году на это предполагалось потратить 12 млн руб. Тогда подрядчиком было выбрано казанское ООО «СБС-Групп», который на торгах снизил стоимость до 6,1 млн руб., однако проект компании не прошел госэкспертизу.

Новый эскиз реконструкции ТЮЗа разрабатывает бюро «Асгард» с учетом работы прошлого подрядчика. Архитектурный совет одобрил концепцию реконструкции основного здания и строительства служебного здания.

Предпроектные работы компания выполняет за 15,4 млн руб. Стоимость самих строительных работ будут рассчитывать после утверждения проектно-сметной документации.

Елена Ковалева