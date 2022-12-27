HeadHunter: более 20% нижегородцев в 2022 году попали под сокращение

В Нижегородской области более 22% жителй из числа экономически актвиного населения в уходящем 2022 году попали под сокращение по месту работы. Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter на основании собственного исследования.

Опрос показал, что чаще других под сокращение попадали представители сферы искусства, развлечений, масс-медиа (33%), специалисты по управлению персоналом (30%), маркетологи, рекламщики, PR-специалисты, работники гостиниц, ресторанов и туристических компаний (по 29%), топ-менеджмент предприятий (27%).

Понижение в должности в 2022 году коснулось 3% нижегородцев. Чаще всего с этим сталкивались рабочий персонал (11%) и госслужащие (10%). Еще 5% опрошенных рассказали, что в уходящем году смогли добиться повышения. Чаще всего таких респондентов можно встретить среди HR-менеджеров, специалистов по добыче сырья и IT-специалистов.

Более половины жителей (54%) признались, что за год в их должности не произошло изменений, еще 3% отметили, их должность переформулировали без изменения функционала.

Андрей Репин